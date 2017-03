Daar is de lente écht: boerenzwaluwen gespot in Zeebrugge en De Haan

Sinds 1985 volgt Natuurpunt de terugkeer van alle zomervogels nauwkeurig op, de eerste boerenzwaluwen worden rond 10 maart verwacht. "Dit jaar werd de eerste boerenzwaluw op 4 maart gemeld in Kalken (Oost-Vlaanderen)", zegt Gerald Driessens (Natuurpunt). "Maar vooral: afgelopen weekend deed de boerenzwaluw haar intocht in Vlaanderen met waarnemingen in Wilsele, Averbode, Helchteren, Peer, De Haan, Heist, Zeebrugge, Westmalle en Wuustwezel." De komende dagen worden nog veel meer exemplaren verwacht.

Boerenzwaluwen brengen de winter door ten zuiden van de Sahara. "In het voorjaar trekken ze richting Europa, om er te broeden. De meeste vogels doen 30 tot 50 dagen over die tocht, waarbij ze onderweg 10 tot 20 rustdagen inlassen. Gemiddeld leggen ze 450 kilometer per dag af."

De Boerenzwaluw is een opvallende verschijning door zijn blauwzwarte verenkleed met lange buitenste staartveren en door zijn grote wendbaarheid in de vlucht tijdens de jacht op vliegende insecten. "Maar het gaat niet goed met de Boerenzwaluw. In de jaren zeventig telde de Vlaamse broedpopulatie nog rond de 170.000 exemplaren, in 1997 was dat aantal gehalveerd en in 2002 werd hun aantal op 20 à 30.000 geschat. Ondanks jaarlijkse fluctuaties is er duidelijk sprake van een negatieve trend." En dat terwijl boerenzwaluwen de beste insectenverdelgers zijn, want tijdens het broedseizoen verobert een paartje met een nest jongen naar schatting één miljoen insecten.

De voorjaarstrek barstte dit weekend echt open met de zang van tjiftjaf, zwartkoppen, zwarte roodstaarten en blauwborsten. Op heel wat plaatsen werden al zomertalingen opgemerkt. Vooral het eerste weekend van maart was er al een grote doortrekgolf van kraanvogels over het zuiden en oosten van het land.

(BELGA)