Brugse zwanen genieten van het water in hun tijdelijke verblijfplaats

De Brugse zwanen werden dan toch van de reien gehaald. Er is immers ophokplicht naar aanleiding van de vogelgriep. Een kleine honderd zwanen konden intussen gevangen worden en overgebracht worden naar de stedelijke groendienst. Daar worden ze opgevangen in een serre zodat ze beschermd zitten. Ze kunnen er beschikken over een waterpartij zodat ze in het water kunnen als ze dat wensen.

Zwanen hebben het water ook nodig om geen infecties op te lopen. Het is volgens de groendienst al een tiental jaar geleden dat de zwanen daar ook moesten verblijven. Ze hopen intussen bij de groendienst dat ze snel terug kunnen naar hun natuurlijke plaatsen waar ze zich ophouden. Heel wat toeristen betreuren nu dat ze de zwanen niet te zien krijgen aan de meest romantische plaats van Brugge, de buurt van het Minnewater, en dit net voor Valentijn.

(SR/foto PROOT)