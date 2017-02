Bomenkap kasteelpark Ingelmunster verliep niet conform het beheersplan

"Er is vastgesteld dat er niet steeds conform het beheersplan is gewerkt. De zones waar vellingen gebeurd zijn, werden opgemeten en werden vergeleken met het beheersplan en met de eerder verkregen vergunning. Er is vastgesteld dat de vellingen hier niet volledig mee overeenkomen", schrijft Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder bij het Agentschap Natuur en Bos. "Op basis van deze vaststellingen wordt een aanmaning opgemaakt, waarin aan de eigenaar wordt duidelijk gemaakt wat er concreet moet gebeuren tegen welke datum."

De maatregelen omvatten zowel procedurele elementen (vergunning en boscompensatie) als heraanplant en bijkomende vellingen. Een verslag van vaststelling (milieu-inbreuk) is opgemaakt. "Indien de boscompensatie en de vergunning niet geregeld worden, wordt het een PV voor ontbossing, een milieu-misdrijf."

"Oprecht bezorgd"

Burgemeester Kurt Windels reageerde eveneens : "Hoewel het opvolgen van het landschapsbeheersplan buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, hebben wij uit oprechte bezorgdheid zowel de politie als het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verwittigd toen we vaststelden dat de kapwerken verder gingen dan het wegnemen van de risico-bomen in de omgeving van De Mandel."

Enkele dagen later alarmeerde het bestuur van Ingelmunster naar eigen zeggen ANB opnieuw, omdat ze vaststelden dat de werkzaamheden doorgingen. "Nu heeft het Kasteelpark wel een andere gedaante gekregen. Wij hopen en dringen aan op een grondig overleg tussen de kasteelheer, ANB en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit moet op korte termijn leiden tot een plan van aanpak. Het Kasteelpark is - ondanks dat het privédomein is - een collectieve bezorgdheid. De Ingelmunstenaar houdt van het park en wil graag een duidelijk signaal."

(PADI)