Bomenkap in kasteelpark van Ingelmunster zorgt voor controverse

Op de sociale media staat het vol berichten rond het rooien van tientallen bomen in het kasteelpark van Ingelmunster. "Grootschalige kaalkap in hartje Ingelmunster", zegt Mike Van Acoleyen (Groen) op zijn Facebookpagina. De voorbije dagen werd er inderdaad grondig gerooid in het park. Niet enkel aan de kant ter hoogte van de Stationsstraat, maar ook aan de kant van De Mandel. "Langs de Beukendreef, De Mandel, naast de terreinen van Labadoux, de Lysbrug... Overal verdwenen er al bomen", gaat Mike Van Acoleyen verder. "Nu pluimen ze de groene long in het centrum. Dat kan toch niet. Het...