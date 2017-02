1,2 miljoen kubieke meter zand om stormschade te herstellen

Er wordt in totaal 17 miljoen euro geïnvesteerd en 1,2 miljoen kubieke meter zand opgespoten. "Alle werken moeten voltooid zijn op 15 april", zegt minister Weyts.

Op 14 januari werd de Vlaamse kust getroffen door storm Dieter. De opeenvolging van hoge waterstanden zorgde voor aanzienlijke schade aan onze stranden. Er ontstonden kliffen tot 2 meter. Er waren zelfs kliffen tot vier meter hoog op plaatsen waar de zee de natuurlijke duinvoet bereikt. De precieze schade werd gedetailleerd in kaart gebracht met een inspectievlucht en speciale LiDAR-technologie. "Dieter heeft ruim 1,25 miljoen ton zand verplaatst", zegt Ben Weyts. "We zijn na de storm meteen begonnen aan een groot plan om alle schade te herstellen."

Eén maand na de storm is het startschot gegeven voor de herstellingswerken aan de stranden en de meest kwetsbare duinen. Er wordt gekozen voor een herstel van de natuurlijke zachte zeewering met zandsuppleties. De focus ligt op de stranden die het meest kwetsbaar zijn en waar de duinen het sterkst aangetast zijn. De Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust slaan de handen in elkaar om de werken zo snel mogelijk te voltooien. Er wordt samengewerkt met de Vlaamse Baggeraars DEME, Jan De Nul en DC Industrial.

In Knokke-Heist vinden vanaf 20 februari suppletiewerken plaats over een lengte van ruim 2 kilometer. Er wordt ongeveer 300.000 kubieke meter zand opgespoten. Een baggerschip van Jan De Nul voert dat zand aan vanop de Hinderbanken, ruim 40 kilometer voor de kust. De werken in Knokke-Heist zullen een 5-tal weken duren. Dit voorjaar worden ook nog herstellingswerken uitgevoerd in De Haan, Bredene en Middelkerke. Er vinden ook werken plaats tijdens de Paasvakantie, maar alles wordt in het werk gesteld zodat toeristen geen enkele hinder ondervinden van de werken.

Alles samen zal er 1,2 miljoen kubieke meter zand opgespoten worden. "Dit soort werken is sterk weersafhankelijk", beseft de minister. "Toch moet alles afgewerkt zijn tegen 15 april. Drie aannemers werken parallel om de herstellingswerken zo spoedig mogelijk af te ronden. Tijdens de paasvakantie zullen toeristen geen hinder ondervinden. In het zomerseizoen zal er zelfs niets meer te merken zijn van de werken".

