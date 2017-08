Laatste tickets voor exclusieve Bal du Ballon van KM Torhout

De special guest op de vierde editie van het Bal du Ballon is actrice, zangeres en presentatrice Eline De Munck. De party heeft plaats op zaterdag 9 september vanaf 19.30 uur op het exclusieve domein D'Yore nabij het Kasteel Wijnendale in de Oostendestraat in Torhout.

Bedoeling om alle zintuigen te prikkelen

De bedoeling van het Bal du Ballon is van de eerste tot de laatste minuut voor een onvergetelijke ambiance te zorgen en alle zintuigen te prikkelen. Er kan ook lekker gegeten worden. De organisatoren serveren een voorgerecht, een hoofdgerecht, een nagerecht en een midnightsnack.

Daarnaast komen er diverse ervaren dj's en artiesten muziek maken. Treden op: DA Fish, M-Aximm, Sugar Benji, dj TDB, saxofonist Martin Le Vilain en violist Renato Marquez. Er zullen ook danseressen present zijn, plus zoals gezegd tv-vedette Eline De Munck. De toegangsprijs bedraagt 120 euro.

"De avond is all inclusive", zegt voorzitter van het organisatiecomité Emmanuel Beernaert. "Alleen de eventuele sterkedrank is niet inbegrepen. Als nevenevenement pakken we met een reuzetombola uit. Er zijn superprijzen voorzien, zoals twee waardevolle reischeques en een kostbaar juweel. Voor wie graag iets alcoholisch drinkt: er is de hele nacht een taxiservice beschikbaar."

Wie er nog bij wil zijn, moet snel beslissen

KM Torhout heeft de ambitie om met het Bal du Ballon de meest exclusieve West-Vlaamse party van het jaar te presenteren. En daar lust het publiek wel pap van, want bijna alle vijfhonderd kaarten zijn verkocht. Wie er nog bij wil zijn, zal dus snel moeten beslissen. Uiteraard gaat de opbrengst van het evenement integraal naar de werking van de Torhoutse voetbalclub.

Dat het Bal du Ballon opnieuw op het domein D'Yore plaatsheeft, geeft een apart cachet aan de party. In vervlogen tijden bevond zich daar een in de brede regio bekende dancing. Nu worden het typische pand en de mooie tuin verhuurd voor evenementen.

Info en tickets: info@balduballon.be, 0476 52 34 47.