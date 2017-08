Laatste honderd tickets voor festival Land of Love in Torhout

De kerngroep van de organiserende vzw Festivents, bestaande uit Frederick Muys, zijn vriendin Emma Couvreur, Frederik Decock en Frederik Desmet, is momenteel op de festivalweide op de hoek van de Hille- en de Heidestraat op 't Hoge samen met een grote groep vrijwilligers alles aan het klaarstomen om van de starteditie van Land of Love een topper te maken.

Aankleding van hoofdpodium wordt heel spectaculair

Komende zaterdag van 14 tot 2 uur kan er in totaal van 47 dj-acts op vijf verschillende podia genoten worden, ingedeeld volgens genre en met de natuurelementen als leidraad. Op het hoofdpodium Love is Dr. Lektroluv de headliner, de Belgische dj die ook wel bekend staat als The man with the green mask vanwege het groene masker dat hij tijdens zijn optredens opzet. Voorts staan in vier afzonderlijke tenten de podiums Water, Air, Fire en Earth opgesteld. Met als specifieke genres rock, nineties en retro, Acid techno en hardstyle.

Het hoofdpodium wordt opgebouwd door het Belgische gespecialiseerde bedrijf Stageco en zal zo'n 25 meter breed en 12 meter hoog worden. Hoe de aankleding eruit zal zien, wordt tot op de festivaldag strikt geheim gehouden, maar volgens de organisatoren wordt het heel spectaculair.

Zaterdag vierduizend aanwezigen op 't Hoge verwacht

Om het dancefestival bij te wonen, moet je minimum 16 jaar zijn en daar zal streng op toegezien worden. De laatste honderd tickets zijn tegen 40 euro per stuk te koop via www.landoflove.be. Eenmaal die de deur uit zijn, kan 't Hoge zaterdag zo'n vierduizend mensen verwelkomen, de dj's en medewerkers inbegrepen.

Niets wordt aan het toeval overgelaten om de aanwezigen te verwennen. Zo zullen er gratis shuttlebussen rijden tussen het station, zaal De Mast, de parking van Infrax in de Noordlaan en de festivallocatie. Bij de festivalweide zelf is er enkel parking voorzien voor de medewerkers en de vips. "We hebben langs de Heidestraat wel een kiss & ride-zone gecreëerd", zegt Frederick Muys. "Iemand brengen en ter plaatse afzetten, kan dus perfect."

Wat als het regent? "Veiligheidshalve bevinden vier van de vijf podia zich in een tent", vervolgt Frederick. "En de weide van ruim twee hectare is op een hoge plaats gelegen, zodat het water vlot wegstroomt, zoals we al ondervonden hebben. Alleen de wind kan hier flink tekeergaan. Maar op zich is dat uiteraard niet erg. Bovendien rekenen we op stralend zomerweer!"

Voor alle info: www.landoflove.be