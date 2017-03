In Mijn Brugge krijgen Bruggelingen inzage in grote Brugse projecten

In Mijn Brugge - een ruimte van 400 m² - vinden de Bruggelingen op grote panelen informatie over deze projecten. Er is een sprinterbibliotheek, met 300 nieuwe boeken, en een shop met producten van de stad : gadgets, loop- en fietskledij....

De twaalf grote werken zijn niet allemaal projecten van de Stad, al participeert Brugge vaak mee. Zo krijgen de Bruggelingen info over de heraanleg van het Stationsplein.

Het vernieuwde busstation nadert zijn voltooiing. Normaal gezien moest het al op 28 februari af zijn. Sedert 6 maart zijn er al enkele nieuwe perrons in gebruik.

't Zand

De werken aan 't nieuwe Zand zijn volop bezig. Inmiddels werd nabij 't Putje de Capucijnenrei opengelegd om er een waterpartij te realiseren. Tegen 1 april moet de terraszone tussen Noordzandstraat en Westmeers, afgewerkt zijn.

Begin juli moet de zone rond het Concertgebouw klaar zijn. Er zijn nog werkzaamheden aan de luifel van De Lijn. Tegelijkertijd wordt de rijweg van de Zuidzandstraat tegen eind maart vernieuwd.

Beurshal

De bouw van een nieuwe beurshal en congresruimte start pas als 't Zand afgewerkt is, medio 2018. De vijf geselecteerde architectenteams moesten deze week hun offertes indienen. In juni of juli beslist het stadsbestuur welk team de opdracht krijgt. In juni 2017 wordt wel al de huidige, verouderde beurshal afgebroken.

Midden 2017 worden de tunnel onder 't spoor en fietsers- en voetgangersbruggetjes aan de Boeveriepoort geopend.

Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat zal in de toekomst onderdak bieden aan een Studentenhuis en een Vrijzinnig Huis. Er wordt gestreefd naar een bijna energieneutraal gebouw. Maar dit huzarenstukje start pas in het najaar van 2018.

Intussen is ook de bouw van een nieuwe cruise terminal gebouw in Zeebrugge gestart.

Mijn Brugge is open van maandag tot donderdag van 10 tot 17.30 ur, op vrijdag en zaterdag van 10 tot 12.30 uur.