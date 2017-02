Het toerisme in Brugge herstelt zich langzaam na de terreuraanslagen

Brugge onderscheidt drie types bezoekers : dagrecreanten uit de 17 omliggende gemeenten (1,2 miljoen), dagtoeristen (4,5 miljoen) en verblijfstoeristen (1 miljoen).

Er werden het voorbije jaar 58.101 dagrecreanten minder gespot dan in 2015, maar ze bleven gemiddeld wat langer - meer dan drie uren - plakken in de Brugse binnenstad. Opvallend gegeven is dat er in 2016 maar liefst 15.569 minder bewoners van Oostkamp en 12.406 minder mensen uit Zedelgem betrapt werden in de Breydelstad.

Dagtoeristen

59% van de 4,5 miljoen dagtoeristen komen uit het binnenland. Zij genereerden voor Brugge een omzet van 161,3 miljoen euro. "De dagjesmensen uit Frankrijk lieten het afweten. Dat is een logische reflex bij terreuraanslagen, nadien blijf je liever in eigen land", zegt Dieter Dewulf.

Het aantal verblijfstoeristen daalde in 2016 met maar liefst 20,5% in vergelijking met 2015. "Dat zijn er 262.814 minder", zucht Dieter Dewulf. 31% van de verblijfstoeristen waren Belgen, de Britten (-41%) lieten het massaal afweten omwille van de zwakke pond. "We zullen extra campagnes voeren om de Britse markt te heroveren en vinden in de rederij P&O hiervoor een betrouwbare partner", zegt de toerismemanager.

Licht herstel

Dieter Dewulf bespeurt in december een licht herstel van het verblijfstoerisme, met meer Amerikanen (+37,5%), Spanjaarden (+37,5%) en Italianen (+27,3%). In totaal zorgen 1 miljoen verblijfstoeristen voor 1,7 miljoen overnachtingen in Brugge. "Zij spenderen 194,2 miljoen euro in onze stad", aldus de toerisme manager.

Musea

De daling van het toerisme heeft uiteraard een negatieve impact op de bezoekerscijfers van de stedelijke musea. Die kregen volgens hoofdconservator Till Holger-Borchert 799.829 bezoekers over de vloer : een daling met 19% of 154.034 bezoekers minder. Topper blijft het Belfort met 220.775 bezoekers.

Rondvaarten

En de bootjes op de Brugse reien ? Volgens schepen voor lokale economie Hilde Decleer kampten die met 170.199 rondvaarten minder : "Een daling van 17,1% in vergelijking met het topjaar 2015. We zien de impact van de aanslagen, maar met 990.173 passagiers zitten we nog altijd mooi boven het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Sinds oktober is er sprake van een heropleving."