Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: géén volksraadpleging

23:39

Toelichting over mandaten

Burgemeester Laridon: "De lijst die ik voorstel bevat participaties, maar hierin zit niet het Westhoekoverleg in. Ik begin met mezelf als voorbeeld. Infrax West, bestaande uit 33 bestuursleden, en PZ Polder, een bezoldigd en een niet bezoldigd mandaat.

PZ Polder: elke burgemeester is uit hoofde van deze functie automatisch lid hiervan. Mondeling is tussen de burgemeesters afgesproken dat de grootste gemeente het voorzitterschap waarneemt. Dit kan anders zijn in andere zones. Dit mandaat staat ook op mijn lijst. Politici die deel uitmaken van intercommunales moeten tegen 31 maart een lijst indienen bij de griffie van het Rekenhof en vermelden of die mandaten al dan niet bezoldigd zijn. Je moet ook je privémandaten aangeven, zelfs als je lid bent van een kaartersclub. Deze lijst wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wat de enige correcte informatiebron is, niet een website als Cumuleo. In het BS staat ook een lijst van mandatarissen die niet in orde zijn, maar ik weet niet of die gerechtelijk vervolgd worden. Er moet ook een vermogensaangifte met activa en passiva van de betreffende politicus ingediend worden bij de griffie van het Rekenhof.

De vraag die gesteld was door Jan Van Acker ging over de aard van het mandaat. Infrax West is een netbeheerder, materies die rechtstreeks met de stad te maken hebben, die zorgt voor diensten aan huis bij onze burgers. Ik denk ook aan Public Wifi, iets wat ik zelf naar onze gemeente heb gebracht. Ik denk aan de installatie van slimme meters, wat nu verder wordt uitgerold in heel Vlaanderen. Wij zijn dus hier twee keer pioniers.

U vraagt naar de werklast... Interessante, maar moeilijk te beantwoorden vraag. Dit hangt af van het aantal vergaderingen, de duurtijd, de locatie...

De vraag die u niet heeft gesteld: wat is het belang van de dienstverlening en wat is het belang voor de stadskas. Uit de participaties haalt de stad ook inkomsten: dividenden en trekkingsrecht, uitgaven die wij met de stad mogen doen voor rekening van de intercommunale. Als die zouden wegvallen, dan zouden we die elders moeten zoeken, door belastingen te verhogen of de dienstverlening te verminderen bijvoorbeeld.

Slotbeschouwing: het kluwen van participaties is heel ingewikkeld. Ik gebruik graag het beeld van 'spaghetti'. Dit kluwen van draden is daarom niet perse slecht. Veel situaties zijn historisch gegroeid, onder meer in de energiesector. Door de liberaliseringen werden zaken opgesplitst. In 2013 is op Vlaams niveau een regioscreening uitgevoerd bij alle gemeenten. Alleen is het bij de analyse gebleven."

Eric De Keyser reageert op het feit dat hij nu wordt afgeschilderd als de mandatenpakker. Hij schetst de historiek hoe hij aan al zijn mandaten is geraakt en wijst op de voordelen die onder meer de participatie in Publipart opleverde voor de gemeente. Om al die commotie te stoppen hierrond hebben wij besloten om deze participatie te verkopen.