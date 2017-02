Zonnebeke jaar lang in teken van herdenking Eerste Wereldoorlog

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de Derde slag om Ieper, met als bekendste slag die om Passendale, plaatsvond. Die uiterst bloedige strijd begon in alle hevigheid in de zomer van 1917 en kende pas op 10 november een einde toen de Canadezen de kerkpuinen van Passendale bereikten. Er vielen 450.000 slachtoffers voor een frontverschuiving van amper 8 kilometer.

Zonnebeke plant dan ook in samenwerking met verschillende herdenkingspartners tal van herdenkingen en activiteiten. Op 31 juli is er een Britse herdenkingsplechtigheid op Tyne Cot, de beroemdse WOI-begraafplaats in de Westhoek. Op 19 en 20 augustus volgt "The long road to Passchendaele", een Schots themaweekend. Op 25 september is er een Australische herdenking en op 12 oktober staat Nieuw-Zeeland centraal.

Op 14 oktober komt er een uniek moment van stilte en reflectie waarbij de 12.000 graven en 35.000 namen van vermisten symbolisch tot leven zullen worden gebracht. Tom Barman zorgt 's avonds voor een optreden op het kasteeldomein van Zonnebeke. En op 10 november volgt een Canadese herdenkingsplechtigheid om het einde van de Slag om Passendale te herdenken. Daarnaast staan er nog tal van activiteiten en jaarlijkse herdenkingsevenementen op de planning, zoals Anzac Day op 25 april.

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 onderging ook een facelift met nieuwe scenografie en animatiebeelden en ook het bezoekerscentrum op Tyne Cot werd onder handen genomen.

"Dit jaar verwachten we heel wat internationale bezoekers die in dit belangrijk herdenkingsjaar naar onze streek zullen afzakken. Net omwille hiervan, maar ook met het oog op de verdere exploitatie van het MMP1917 na de herdenkingsperiode, hebben we het museum en het bezoekerscentrum van Tyne Cot Cemetery grondig onder handen genomen en opgefrist", aldus Steven Vandenbussche, directeur van het Memorial Museum Passchendaele 1917.

