WVI schenkt unieke revolver uit WOI aan Memorial Museum in Zonnebeke

De verkaveling is gelegen tussen de Langemarkstraat en de Albertstraat. "Op het noordelijk stuk met een oppervlakte van 15.000 vierkante meter werd heel wat interessants ontdekt," zegt archeoloog Maarten Bracke. "We vond twee onder meer twee soldaten waarvan één wellicht zal kunnen geïntensiveerd worden. Daarnaast ook brandresten van een graf uit de late ijstijd en een revolver."

"Het gaat om een WEBEY MK IV.455, een trommelrevolver gedragen door officieren en soldaten van het Machine Gun Corps. Meestal waren deze soldaten zwaar bewapend en als basisbescherming droegen ze een revolver. Al 7 jaar doe ik als archeoloog onderzoek naar WOI en het is de eerste keer dat we een revolver vinden. Dat is dus vrij uniek. Hij dateert van eind september 1917 begin 1918, dus van bij de Slag Van Passendale. Ik ben blij dat het WVI, die eigenaar is van het historisch stuk, deze overhandigt aan het museum. Daar kan hij immers bekeken worden. De oorlog is een gevecht tussen mensen, maar eigenaardig genoeg brengt de oorlog zoveel jaren nadien mensen bij elkaar die interesse tonen voor wat er gebeurde."

(NVZ)