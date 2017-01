Westhoek lokte in 2016 zo'n 450.000 herdenkingstoeristen

Het zwaartepunt van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog lag in 2016 niet in de Westhoek, maar eerder in Noord-Frankrijk. Toch wist de regio nog 447.000 herdenkingstoeristen aan te trekken. Dat is 11 procent minder dan in 2015, maar nog altijd 8 procent meer dan in 2013, het jaar voor de start van de herdenkingsperiode.

De daling heeft enerzijds te maken met het rustige jaar in de Westhoek, zonder grote herdenkingsevenementen, maar ook de aanslagen in Brussel van 22 maart hebben hun invloed gehad. Er wordt verwacht dat in 2017 de bezoekerscijfers opnieuw een hoge vlucht zullen nemen, onder meer door de herdenking van de Mijnenslag in Mesen en Slag om Passendale.

Scholen vinden de weg

Opvallend is dat de bezoekers wel meer sites bezoeken dan de jongste jaren. De meeste bezoekers zijn Vlamingen, al nemen buitenlanders nog altijd 56 procent in, verdeeld over Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, maar ook Australië en Canada.

Ook de Belgische scholen vinden steeds beter hun weg naar de Westhoek, want daar was zelfs een toename van 7 procent. "Vlaamse scholen blijven geïnteresseerd in het Wereldoorlog I-erfgoed van de regio. Ook in de toekomst blijft het een uitdaging om deze interesse nog verder aan te wakkeren en duurzaam te maken. De actualiteit van het voorbije jaar toont ons dat vredeseducatie voor jongeren belangrijk is", aldus Franky De Block, voorzitter van Westtoer.

(Belga)