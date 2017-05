WAR brengt project 'Oorlog en Vrede' in WZC Biezenheem in Bissegem

Oorlogsslachtoffers op passende wijze eren, is het opzet van 'War Association to Remember' of WAR. De bestuursleden timmerden de afgelopen maanden een uitgebreid programma in elkaar. "Van woensdag tot en met zondag is er op de site van WZC Biezenheem een tentoonstelling met historische oorlogswapens, foto's en militaire wagens", zegt Tom Levecque, voorzitter van WAR.

...