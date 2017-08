Voorlopige bescherming van de voormalige herberg 'A la belle vue' in Torhout

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft de voormalige herberg 'A la belle vue' in de Oostendestraat in Torhout voorlopig beschermd als monument. De pittoreske herberg werd in 1888 gebouwd door kasteelheer Matthieu de Wynendaele van het beschermde kasteel van Wijnendale.