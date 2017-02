Renovatie Mercator in eindfase, schip wordt weer te water gelaten

De driemastbarkentijn Mercator koestert zich in een eerste lentezonnetje. Meer dan een jaar stond de driemaster in een loods van scheepswerf IDP langs het kanaal Oostende - Brugge voor de meest grondige renovatie in haar meer dan 80-jarig bestaan.

Dinsdag werd de windjammer uit haar loods gerold en woensdag wordt het schip, zonder onvoorziene technische problemen, te water gelaten. In de komende twee weken zal een gespecialiseerde Nederlandse firma de masten en het lopend en stand wand weer optuigen. Ondertussen blijven ook de meer dan 20 vrijwilligers aan de slag om het vaartuig ook binnenin weer publieksvriendelijk te maken. Die werkzaamheden waren niet in het bestek begrepen van de dab Vloot, de reder van het museumschip.

(ML)