Prinses Astrid herdenkt Mijnenslag Mesen

Op 7 juni worden er verschillende ceremonies gepland om de Mijnenslag van 7 juni 1917 te herdenken. Tijdens die slag ondertunnelden de Britten de Duitse stellingen en installeerden ze er 23 dieptemijnen in de streek van Mesen en Heuvelland. Bij dageraad lieten ze die ontploffen en 19 dieptemijnen ontploften.

De slag luidde de derde slag van Ieper in, met onder meer de slag bij Passendale later dat jaar. Voor de Ieren en de Britten blijft de slag heel speciaal omdat de eenheden daar voor het eerst naast elkaar vochten.

Prinses Astrid gaat om 14 uur naar het Island of Ireland Peace Park en van daaruit naar een plechtigheid op het kerkhof van Wijtschate. Dat gebeurt onder meer in aanwezigheid van de Britse kroonprins William, zijn echtgenote Kate Middleton en de eerste minister van Ierland, Enda Kenny. De plechtigheid wordt georganiseerd door de Britse en Ierse regering in samenwerking met de burgemeester van Mesen.

