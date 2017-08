Prins Charles sluit herdenkingsdag af met twee ingetogen momenten

Na de grootse herdenking op Tyne Cot Cemetery en een bezoek aan het Memorial Park in Zonnebeke trok prins Charles nog naar Langemark en Boezinge. Prins William en Kate Middleton en het Belgische vorstenpaar waren toen al naar huis.

In Langemark woonde hij, als prins van Wales nog een herdenkingsceremonie bij. Ook de Welshmen speelden een grote rol in de Slag om Passendale. Op 31 juli om 3u50, kreeg de 38ste Welsh Divisie de opdracht om de Duitse posities aan te vallen op de heuvelrug van Pilkem. "Bij daglicht konden we de heuvelrug letterlijk zien trillen. We zagen hoe de gardetroepen de loopgraven verlieten, ze liepen traag en moeizaam over niemandsland. Het ene moment zag je een aantal mannen, vervolgens werden ze bedolven door een ontploffende mijn, weggevaagd... En de achterblijvers liepen verder", aldus luitenant Stephen Glynne Hughes in een getuigenis. Het verhaal bleef lang op de achtergrond maar sinds de opening van het Memorial Park met een statige rode draak in 2014, hebben ook de Welshmen een plaats om hun doden te herdenken. Onder de slachtoffers van die slag bevond zich ook Ellis Humphrey Evans, beter bekend als de dichter Hedd Wynn. Prins Charles bracht een gedicht over Hedd Wyn van Robert Williams Parry in het Welsh en het Engels. Het zorgde voor een heel stil en ingetogen moment. De ceremonie werd besloten met de onthulling herdenkingsstenen.

Artillery Wood Cemetery

Daarna trok hij nog naar Artillery Wood Cemetery waar Hedd Wynn en Francis Ledwidge, een andere dichter, begraven liggen. De prins van Wales luisterde aandachtig naar een gids die uitleg gaf bij de graven, in het bijzijn van onder meer minister-president Geert Bourgeois en de Britse ambassadeur Allison Rose en de Ierse ambassadeur Eamonn Mac Aodha. Hier volgde een laatste kransneerlegging. Daarna nam prins Charles nog ruim de tijd, om net zoals aan het Welsh Memorial Park, met heel wat jongeren een praatje te slaan alvorens afscheid te nemen. Daarmee zit de herdenking van de slag er nog niet op, want 31 juli was slechts het begin. De slag duurde tot 10 november.

Op 19 augustus volgt een Schotse herdenking, op 26 september een grootse Australische ceremonie, op 6 oktober een Duitse herdenking in Menen, op 12 oktober een Nieuw-Zeelandse plechtigheid en op 10 november een Canadese, want het waren de Canadezen die Passendale, of wat er van overbleef, uiteindelijk konden innemen.

