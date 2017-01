Over de middag werd er een bezoek gebracht aan Ploegsteert, waar er de tentoonstelling werd bezocht en waar er een krans werd neergelegd op het Berks Cemetery. Vervolgens trok de eerste minister naar het Nieuw-Zeeland Memorial in Mesen. Daar werd hij ontvangen door burgemeester Sandy Evrard. Daarna trok de delegatie naar Ieper waar er een Last Post werd geblazen onder de Menenpoort. Het bezoek eindigde in Zonnebeke met een bezoek aan Tyne Cot Cemetery.

(EF)