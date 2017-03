Premie van 1,7 miljoen euro voor renovatie oude watertoren Oostende

De bouw van de oude watertoren startte in 1900. Omdat de vorige twee watertorens geen lang leven beschoren waren, is deze derde toren in steen opgetrokken. Het imposante neogotische bouwwerk van 49,8 meter hoog kon een waterinhoud van 700 m³ bevatten.

De toren valt op door zijn middeleeuwse vormen zoals kantelen (getand metselwerk), steunribben en zware muurdammen (het bakstenen muurgedeelte tussen twee gevelopeningen, bijvoorbeeld ramen en/of deuren). De oude watertoren in Oostende is sinds 1977 beschermd als monument omwille van zijn uitzonderlijke architecturaal en beeldbepalend karakter.

De stad wil de 117 jaar oude toren opknappen en ombouwen tot een klimmuur. Het monument zal ook als lichtbaken bij het binnenrijden van de stad functioneren.

De premie dient om de watertoren volledig te restaureren: het metselwerk, het buitenschrijnwerk, het dak, de tussenvloeren en de Engelse trap. De waterkuip wordt bewaard.