Ook in Vleteren wordt de Derde slag om Ieper herdacht

Met het oog op het geallieerd offensief en de Derde slag om Ieper werden in juli 1917 in de omgeving van Dozinghem Military Cemetery in Westvleteren een aantal veldhospitalen (Casualty Clearing Stations of c.c.s) ingericht. 100 jaar na datum, op zondag 30 juli, werd dit gebeuren herdacht.