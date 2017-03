Nieuw-Zeelandse en Britse soldaten uit WOI herbegraven

De stoffelijke resten van een Nieuw-Zeelandse soldaat en twee Britse soldaten werden in een collectief graf begraven. De stoffelijke resten werden geïdentificeerd als die van een Nieuw-Zeelandse soldaat aan de hand van zijn schouderstuk 'NZR'. De NRZ-schouderstukken werden gedragen door soldaten van de Auckland, Canterbury, Otago en Wellington infanterieregimenten.

Een tweede bepalende factor was het feit dat de resten gevonden werden op het gebied waar de Nieuw-Zeelandse Divisie actief was tijdens de winter van 1917-1918. Dit is de derde Nieuw-Zeelander die in de voorbije vijf jaar in Zillebeke werd teruggevonden. De stoffelijke resten van de twee andere soldaten werden begraven in Mesen.

(EG)