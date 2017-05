Kuurne wordt voor een dag 'Hope Town'

Na de plechtige eucharistieviering in de Sint-Michielskerk, die opgeluisterd werd door het Schola Gregoriana, volgde op het marktplein de openingsceremonie met plaatsstelling van het Vaandel, waarna het verder in stoet richting het Leieslagmonument ging langs de Leie. Grote afwezige tijdens de herdenking was de koninklijke muziekkapel van de marine die op het laatste nippertje diende te annuleren naar aanleiding van het bezoek van president Trump aan ons land. Ondanks de laattijdige annulering wist de organisatie achter de herdenking toch nog op het laatste nippertje een waardig alternatief te vinden. Enkele klaroenblazers van de brandweerzone Fluvia en defensie namen deze taak op zich.

Solidariteit

Tijdens de toespraken riep onder meer burgemeester Francis Benoit (CD&V) Kuurne uit tot 'Hope Town' voor een dag en hij betuigde eveneens in naam van alle Kuurnse bewoners zijn medeleven aan de families en de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Daarnaast wilde hij ook een boodschap meegeven aan de wereldleiders die vandaag en morgen samen zitten in Brussel. Hij riep dan ook op tot "Make from hope town a world of hope and peace" en eindigde met de woorden dat er maar een remedie bestaat tegen haat in de wereld en dat dit solidariteit is.

Laatste getuige

De commandant van het Bataljon 12de Linie - Prins Leopold - 13de Linie riep dan weer de regering op in zijn toespraak om dringend iets te doen aan de leegloop van hun kazerne, ondanks de vele veiligheidsopdrachten die onder meer door hun bataljon worden uitgevoerd in Brussel en Antwerpen in de strijd tegen terrorisme. Hij prees eveneens de gemeente Kuurne in zijn toespraak gezien de soldaten die er het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog niet vergeten worden en om de warme ontvangst die elk jaar zijn bataljon mag krijgen tijdens de herdenking van de Leieslag. Ondanks zijn hoge leeftijd was ook Aimé Acton (98), de laatste getuige en deelnemer aan de Leieslag, opnieuw van de partij tijdens de herdenking. Hij kreeg dan ook een staande ovatie van alle aanwezigen tijdens de plechtigheid. Daarnaast legde Aimé ook bloemen neer ter nagedachtenis van zijn gesneuvelde makkers aan het herdenkingsmonument langs de Leie, een ogenblik waarbij de 98-jarige oudstrijder uit Laken duidelijk overmand werd door emoties.

