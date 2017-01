Jaartentoonstelling IJzertoren belicht luchtvaart in Eerste Wereldoorlog

In de tentoonstelling wordt het verhaal verteld van de luchtvaart in de Eerste Wereldoorlog. Luchtvaart was een volledig nieuw gegeven in de Eerste Wereldoorlog en kende belangrijke ontwikkelingen doorheen de oorlog. "Aanvankelijk diende het vliegtuig enkel om waar te nemen", zegt conservator Peter Verplancke. "Er was zelfs een wantrouwen, want de vliegeniers werden eerder aanzien als avonturiers of sportmannen, maar niet als soldaten. Ze hadden zelfs in het begin geen uniform, enkel wat warme kledij."

Daarna werden de vliegtuigen ingezet om de vijand te verjagen, pas later om echt strijd mee te voeren of te bombarderen. "De piloten waren de ridders van de lucht. Er zijn zelfs verhalen bekend van piloten die elkaar begroeten vooraleer ze de strijd aangingen."

Collecties van twee verzamelaars

Met de vliegtuigen kreeg de wereldoorlog een nieuwe dynamiek. Er werd kledij ontworpen, er werd luchtafweergeschut ontwikkeld en de vliegtuigen verbeterden.

De collectie bestaat uit verzamelingen van twee verzamelaars, aangevuld met enkele objecten uit het legermuseum. De tentoonstelling verloopt thematisch, enerzijds per land, anderzijds per thema, zoals de ontwikkeling van afweergeschut of het leven van de mecaniciens. Het museum trok vorig jaar bijna 65.000 bezoekers, maar het is de bedoeling dat aantal fors op te drijven in 2017.

(Belga)