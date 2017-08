IN BEELD Grootse herdenking Slag om Passendale op Tyne Cot Cemetery

Tyne Cot Memorial is de grootste begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Er liggen bijna 12.000 graven, waarvan 8.400 voor ongeïdentificeerde soldaten. Op het monument voor de vermisten staan nog eens 35.000 namen, die daarop terecht kwamen omdat er geen plaats meer was op de Menenpoort. Zij sneuvelden allemaal tijdens de bloedige Slag om Passendale, die in alle hevigheid losbarstte op 31 juli 1917. Er werd ruim drie maand gevochten voor een vooruitgang van nauwelijks acht kilometer. Pas op 10 november konden de geallieerde troepen Passendale innemen. Voor de Britten is Passendale een symbool geworden. Zij noemen het "Passion Dale", het dal van het lijden. Prins William en prinses Kate Middleton kregen maandag het gezelschap van prins Charles. Ook koning Filip en koningin Mathilde volgden de herdenkingen op Tyne Cot.

Net als zijn grootvader

De ceremonie startte met de aankomst van genodigden en een muzikale versie van het gedicht "In Flanders Fields" van John McCrae, gebracht door het Nationale Jeugdkoor van Schotland. Daarna nam prins Charles het woord. "Het is vandaag honderd jaar geleden dat de Britse troepen hun eerste uitbraakpoging deden uit de Ieperboog", opende de prins van Wales, die ook verwees naar zijn grootvader die hier al in 1922 op bezoek kwam. "Ter gelegenheid van deze honderdjarige herdenking keren wij terug naar het slagveld om alle betrokkenen in deze strijd, die zich kenmerkte door de meeste ellendige omstandigheden, van de Eerste Wereldoorlog te eren. Het slagveld van "Passchendaele" kende zijn weerga niet."

4.000 aanwezigen

Ook Theresa May, de Britse premier, nam het woord. "Deze honderdjarige herdenking laat ons stilstaan bij de ernstige gevolgen van de oorlog voor diegenen die erin vochten en hun familie en gemeenschappen thuis. Wij voelen ons vereerd dat zoveel nabestaanden van hen hier zijn", sprak May 4.000 nabestaanden toe. De Britse premier liet zich maandagochtend al opvallen door in Ieper onverwacht een kijkje te gaan nemen naar de Menenpoort en naar het nieuwe infopunt van de Commonwealth War Graves Commission in de schaduw van het monument. Aan het einde, na voorlezen van vele getuigenissen, werden kransen neergelegd aan het "cross of sacrifice". Er werden ook bloemen neergelegd bij de Duitse graven door koningin Mathilde en prinses Kate. Samen met haar prins William legde ze ook nog bloemen neer bij een niet-geïdentifeecre soldaat, "known unto God" dus. Het gevolg trekt nog naar het Memorial Park in Zonnebeke en naar Langemark voor nog een reeks kleinere herdenkingen.