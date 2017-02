Ieper zal Ierse divisies op Saint-Patrick's Day herdenken met groene Lakenhalle

17 maart is dé feestdag bij uitstek voor de Ieren en al wie hen een warm hart toedraagt: Saint-Patrick's Day. Dan kleurt het hele land groen, maar sinds zeven jaar worden op die dag ook belangrijke monumenten over de hele wereld in het groen uitgelicht: the London Eye, het Colosseum in Rome , Manneke Pis in Brussel, de Niagara watervallen in Canada/VS of een stuk van de Chinese muur.

De Ieperse burgemeester Jan Durnez kreeg een paar weken geleden de vraag van de Ierse ambassadeur, Eamon Mac Aodha, of ook Ieper hieraan wil meewerken. Met één van onze mooiste monumenten: de Ieperse Lakenhalle op de Grote Markt.

De ambassadeur wil dit jaar graag met Ieper samenwerken om de link tussen onze beider geschiedenissen te benadrukken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn namelijk duizenden Ierse soldaten hier neergestreken.

Bijna 100 jaar geleden was er ook de belangrijke 'Battle of Messines Ridge' waarbij onder meer twee Ierse divisies een cruciale rol speelden. Dé gepaste gelegenheid dus om Ieper te betrekken in het grote 'Global Greening Project 2017'.

De Ieperse burgemeester en het schepencollege zijn vereerd met de vraag van de Ierse ambassadeur en dus zal de Lakenhalle op de Grote markt in het groen zal staan van vrijdagavond 17 maart, Saint Patrick's Day, tot en met donderdag 23 maart.