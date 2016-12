Herlancering voor Karel Coggebier in kasteel Sint-Flora

Woensdagavond herlanceerde Bert Gunst uit Nieuwpoort zijn Karel Coggebier in het kasteel Sint-Flora in De Moeren.

De voorstelling van het nieuwe gerstenat ging gepaard met een rondleiding op het domein waar Karel Cogge (Ives Merlevede) en Hendrik Geeraert (Luc Leye) de genodigden onderhielden met verhalen over de onderwaterzetting van de streek. Bert Gunst belichtte ondertussen de functie van het kasteel tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Hendrik Geeraert wees de bezoekers onder meer op een houten meetlat tegen de muur bij het binnenkomen van het kasteel waar je kon zien hoeveel meter het kasteel onder de zeespiegel is gelegen. Na de rondleiding kon iedereen genieten van het Karel Coggebier in de patio van het kasteel, dat voor de gelegenheid bewaakt werd door een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.

De kasteelvrouw, gespeeld door Greet Boydens, hield een oogje in het zeil en poseerde graag samen met Karel Cogge, Hendrik Geeraert en Bert Gunst voor een oude stafkaart van het onderwater gezette gebied in de Westhoek. Het voorgestelde bier wordt gebrouwen in Woesten bij DECA, het is een bruintje van hoge gisting met hergisting op de fles.

De man die de geschiedenis inging als de architect van de onderwaterzetting proefde mee en zei dat het goede 'marchandise' was.

(JT)