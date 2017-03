Herald of Free Enterprise grootste, maar niet enige ramp op Noordzee

Toeval of niet, maar de twee grootste rampen voor de Herald of Free Enterprise gebeurden ook met ferry's. Zo strandde de Britse ferry Vortigern in 1982 op een Oostendse golfbreker. Alle passagiers werden geëvacueerd. In 1984 botste het Nederlandse schip Britannia Olau tegen de Franse Mont-Louis. Die maakte geschiedenis omdat het schip dertig vaten radioactief materiaal aan boord had. De Britannia Olau vervoerde bijna 1.000 passagiers maar slachtoffers vielen er niet.

Na het ongeval met de Herald, de dodelijkste scheepsramp in de Belgische geschiedenis, duurde het jaren voor er een nieuwe ramp op zee plaats vond. Bij een aanvaring tussen de Britse schepen British Trent en de Western Winner in 1993 vielen negen doden. In 1995 en 1998 kapseisden respectievelijk de zandzuiger Spauwer en het visserschip Seahunter. Daarbij kwamen respectievelijk één persoon en vier mensen om het leven. Uit het wrak van de Spauwer werden vier personen gered die in een luchtbel konden overleven.

Het indrukwekkendste beeld sinds de eeuwwisseling komt op naam van de Heinrich Behrman die in 2001 op het droge kwam te liggen op het strand van Blankenberge. Het Duitse vrachtschip raakte op zee in de problemen en dreef af. Het 84-meter lange schip lag dagenlang naast het Blankenbergse casino.

Een jaar later vond de aanvaring plaats tussen de Tricolor en de Kariba uit de Bahama's op de Frans-Belgische grens. Het Noorse schip vervoerde bijna 3.000 luxewagens. Honderden wagens liggen nog steeds op de zeebodem. Het schip lag op een belangrijke vaarroute wat zorgde voor heel wat problemen. Twee schepen, de Duitse bulkcarrier Nicola en de Turkse tanker Vicky, botsten zelfs tegen het scheepswrak van Tricolor. In de nasleep van het ongeval lekte 1.000 ton olie uit de Tricolor. De Tricolor zorgde voor de meest indrukwekkende bergingswerken in de Belgische Noordzee, waarbij het schip op zee verzaagd werd.

De jongste jaren waren er enkele belangrijke incidenten die niet in Belgische wateren gebeurden, maar waar het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum zijn handen vol mee had. Zo was er de passage van het wrak van de Maltese MSC Flaminia, waarbij drie mensen om het leven kwamen door een brand, in 2012. Enkele maanden later, in december 2012, botste de Baltic Ace, uit de Bahama's, tegen het Cyriotische containerschip Corvus J, waarbij veertien doden vielen. Heel wat bemanningsleden werden toen in Koksijde opgevangen.

In oktober 2015 zonk de Flinterstar naar de bodem voor de kust van Zeebrugge na een aanvaring met de tanker Al Oraiq. Het cargoschip werd pas vorig jaar uit het water gelicht en weggesleept naar de haven van Gent. Er waren geen slachtoffers in tegenstelling tot het ongeval met de Belgische Z.85 Morgenster waarbij datzelfde jaar de vier bemanningsleden het leven lieten tijdens het vissen nabij Dover.

Het recentste incident was dat met de vissersboot Z.582 Asannat, waarbij twee mensen het leven lieten. Het derde bemanningslid werd gered van het gekapseisde schip, nadat hij zich uren had vastgeklampt aan de romp.

(BELGA)