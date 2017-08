Gezocht in Zwevegem: archeoloog om gesneuvelde soldaat op te graven

"Het is al meer dan een jaar dat we de plaats weten waar een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, zou begraven liggen. Herhaaldelijke aanvragen bij de bevoegde diensten, om tot ontgraven over te gaan en de soldaat alsnog na 100 jaar erkenning te geven, leverden geen resultaat op.", legt Luc Vanassche uit.

Men mag zelf een ontgraving doen, maar dit moet gebeuren onder begeleiding van een erkend archeoloog, en dit op eigen kosten. Anders mag men niet dieper dan 30 cm graven. Vandaar dat de schepen, en tevens voorzitter van de heemkundige kring Amantine, een oproep doet.

"We weten wie de gesneuvelde militair is, dus kan het een geruststelling zijn voor de nabestaanden te weten waar hun grootvader in 1918 sneuvelde.", aldus schepen Vanassche die hoopt dat de soldaat 100 jaar na zijn dood, nog een waardige rustplaats krijgt.

(GVH)