Gesneuvelde soldaat Stephen Henshaw herdacht op Sint-Juliaan

Daar overleed hij de dag nadien aan zijn verwonding. Hij werd op de begraafplaats naast de verbandpost begraven. Stephen Henshaw van het Oxford and Bucks Light Infantry (1st/1st Bucks. Bn.) stierf op 30-jarige leeftijd op 23 augustus 1917. Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle organiseerde de eeuwherdenking van dit gebeuren en van de slag om Langemark op woensdag 16 augustus. De plechtigheid vond plaats in de omgeving van de Steenakkerhoeve van Marc Vanderstichele in de Zonnebekestraat, bij de gedenkzuil van Stephen Henshaw.

(RB)