Geert Bourgeois beschermt 28 bunkersites in onze provincie als monument

In het kader van de reeks beschermingsdossiers van het erfgoed van beide wereldoorlogen in Vlaanderen, is een thematisch beschermingstraject van bunkers uit de Eerste Wereldoorlog in het Duitse hinterland opgestart. Het 'Duitse hinterland' is het Duitse bezette gebied op West-Vlaams grondgebied, dat nauw verbonden was met het front, maar buiten de grenzen van de Westhoek lag. In het Duitse hinterland zijn de voorbije jaren 170 bunkers geïnventariseerd en opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. De meest waardevolle exemplaren krijgen nu samen een voorlopige bescherming. Concreet omvat deze thematische bescherming 28 bunkersites.

Architectuur

De zogenaamde Einheitsunterstände zijn gestandaardiseerde bunkers die vanaf het najaar van 1917 massaal zijn opgericht in het Duitse hinterland. Deze bunkers konden voor diverse doeleinden gebruikt worden: als commandopost, als waarnemingspost, als mitrailleurspost of als verblijfplaats voor kleinere militaire eenheden. In Oudenburg is bijvoorbeeld een uniek ensemble van vier Einheitsunterstände bewaard en beschermd.

Het beschermingspakket bevat een uiteenlopend gamma aan bunkers. De opgenomen bunkers hebben naast hun historische waarde ook een belangrijke architecturale waarde. Zo is het opvallend hoe divers de ontwerpen van de bunkers zijn wat een duidelijke evolutie in de bouw weergeeft. In de eerste oorlogsjaren is duidelijk geïmproviseerd en geëxperimenteerd. Geleidelijk aan kwam er een evolutie en standaardisatie van de bunkertypes. Het pakket heeft ook aandacht voor de verscheidene historische functies. Zo zijn er bunkers die dienst deden als artillerie- of observatiepost, maar andere waren commandoposten of mitrailleursposten. In Menen is dan weer een unieke munitie-opslagplaats bewaard

Enkele bunkers zijn niet zozeer omwille van hun typologische kenmerken beschermd, maar omdat ze getuige zijn van belangrijke historische gebeurtenissen. Zo vormen enkele bunkers op grondgebied Roeselare en Moorslede bijvoorbeeld een opmerkelijke getuige van het Bevrijdingsoffensief in 1918.

Overzicht

Het gaat om deze sites:

Duitse bunker vliegveld Uitkerke uit de Eerste Wereldoorlog, Blankenberge Duitse bunker vliegveld Uitkerke uit de Eerste Wereldoorlog, Blankenberge Duitse artillerieobservatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, Gistel Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog, Gistel Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, Gistel Duitse geschutsbedding Houthulstbos uit de Eerste Wereldoorlog, Langemark-Poelkapelle Duitse commandopost 'Lord Farm' uit de Eerste Wereldoorlog, Ledegem Duitse bunker 'Limber Farm' uit de Eerste Wereldoorlog, Menen Duitse bunker Koekuit uit de Eerste Wereldoorlog, Menen Duitse artilleriepost 'Fahrhof' uit de Eerste Wereldoorlog, Middelkerke Duitse commandopost IJzer uit de Eerste Wereldoorlog, Middelkerke Duitse mitrailleurspost Dode Kreek uit de Eerste Wereldoorlog, Middelkerke Duitse regimentscommandopost uit de Eerste Wereldoorlog, Middelkerke Duitse ingebouwde observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, Middelkerke Duitse bunker Vierkaven uit de Eerste Wereldoorlog, Moorslede Duitse bunker 'Sinner Farm' uit de Eerste Wereldoorlog, Moorslede Duitse bunker Ua2 uit de Eerste Wereldoorlog, Oudenburg Duitse bunker Ua3 uit de Eerste Wereldoorlog, Oudenburg Duitse bunker Ua4 uit de Eerste Wereldoorlog, Oudenburg Duitse bunker Ub1 uit de Eerste Wereldoorlog, Oudenburg Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, Roeselare Duitse bunker De Ruiter uit de Eerste Wereldoorlog, Roeselare Duitse mitrailleurspost Stampkot uit de Eerste Wereldoorlog, Staden Duitse observatiepost 's Graveneik uit de Eerste Wereldoorlog, Staden Duitse bunker Houthulstbos uit de Eerste Wereldoorlog, Staden Twee Duitse bunkers Hoogpoort uit de Eerste Wereldoorlog, Wervik Duitse bunker 'Pionierpark' uit de Eerste Wereldoorlog, Zedelgem Duitse bunker munitiedepot uit de Eerste Wereldoorlog, Zedelgem

Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

(JL)