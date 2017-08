Frank Godderis vindt discussie Verschaeve overdreven: "Je moet dat in de context zien"

In Lanaken wil burgemeester Keulen af van zijn Cyriel Verschaevestraat. "Verschaeve schreef mee aan de zwartste pagina uit de Tweede Wereldoorlog. Hij stond aan de kant van de SS en heeft vele mensen in de problemen gebracht. Een straatnaam is een eer en het kan niet dat mijn gemeente met zo iemand geassocieerd wordt", stelt Keulen.

...