Enorme belangstelling voor het Kraterfront van Gone West

Op 10 juni wordt dat 'Het Kraterfront' ter herdenking van de Mijnenslag met o.m. de Canadese formatie 'Godspeed You! Black Emperor' en ruim 61 voorstellingen met theater, dans, muziek (onder meer concerten van Filip Kowlier en Tom Barman) en literatuur.

Alles zal in het teken staan van 'de waanzin van Passendale'. In samenwerking met Heuvelland en Mesen creëert Provincie West-Vlaanderen met GoneWest een artistieke beeld- en geluidshappening langs elf kraters in het landschap, waarbij kunstenares Shelbatra Jashari instaat voor het beeldende luik.

In aanloop naar het Kraterfront organiseert de Provincie met GoneWest, in samenwerking met In Flanders Fields Museum, een educatief voortraject voor alle lagere scholen in West-Vlaanderen.

(MDW)