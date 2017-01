Britten herdenken einde juli in Westhoek Slag om Passendale

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog zal dit jaar grotendeels in het teken staan van de Derde slag om Ieper. Die slag betekende het einde van de jarenlange stellingenoorlog en luidde het einde van de Eerste Wereldoorlog in, na de bloedige winst van de geallieerden in Passendale in november 1917. De 100ste verjaardag van die historische gebeurtenissen willen de Britten niet zomaar laten passeren. Daarom worden komende zomer al twee grote herdenkingsevenementen georganiseerd. Op 30 juli vindt een speciale Last Post Ceremonie plaats onder de Menenpoort in Ieper, gevolgd door voorstellingen op de Grote Markt in Ieper die het verhaal zullen vertellen over de slag. Beelden en filmpjes zullen geprojecteerd worden op de Lakenhallen.

Tyne Cot Cemetary in de spotlights

Op 31 juli verschuift de focus naar de 12.000 graven en de 35.000 namen op de Memorial Wall op Tyne Cot Cemetery. Op die dag zal het precies 100 jaar geleden zijn dat die Derde slag om Ieper werd aangevat. 4.000 tickets zullen beschikbaar worden gesteld om de ceremonie bij te wonen, vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers. Maar er worden ook grote schermen geplaatst in Ieper en Zonnebeke. "Het is uitermate belangrijk dat we de horror van de slagvelden in Ieper herdenken en daarmee diegenen eren die hun leven gaven", aldus Karen Bradley, de Britse staatssecretaris voor Cultuur.

Internationaal deelnemersveld

België en tal van lokale overheden zullen meewerken aan deze herdenking. "We zijn toegewijd om deze herdenking van deze grootse gebeurtenis te ondersteunen. We kijken er naar uit om de Britten en de vele bezoekers uit andere landen te ontvangen", aldus Paul Breyne, commissaris-generaal van de oorlogsherdenking.