Britse royals huldigen Poppy Garden in Zonnebeke in

Na de ceremonie op Tyne Cot onthulden prins Charles en het Belgisch koningspaar een opschrift aan The Zonnebeke Church Dug-out bij de kerk. Prins Charles nam rustig de tijd voor een babbeltje met de mensen die de dug-out hadden blootgelegd en uitgegraven. Daarna volgde een wandeling in het kasteeldomein. De koninklijke gasten werden gevolgd door tientallen journalisten, fotografen, toeristen en veiligheidsmensen. Ondanks het strikte protocol werd af en toe toch de tijd genomen om een babbeltje te slaan met de mensen.

De koninklijke gasten wandelden ook naar de Britse Poppy Garden en The War Experiance, waar het slagveld van Passendale werd nagebootst. Ook hadden ze aandacht voor de 300 re-enacters die nog op het domein aanwezig waren. "Dit was werkelijk een topdag om nooit te vergeten", zegt Steven Vandenbussche, directeur van het MMP1917. "Het was een bijzonder zwaar weekend, waarbij tussen de 15 à 20.000 bezoekers het kasteeldomein aandeden, maar ook een weekend om bijzonder trots op te zijn."

(NVZ)