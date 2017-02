Archeologische opgravingen in Harelbeke live volgen

De opgravingen maken deel uit van de voorbereidende infrastructuurwerken, zoals de aanleg van een riolering.

De opgravingen duren nog tot eind maart en zijn te volgen via de website van de stad. Op woensdag 1 maart zijn er rondleidingen op de werf. Inschrijven daarvoor kan via de website. Archeologen hebben er al resten gevonden uit de 17de, 18de en 19de eeuw.

Behalve gewelven, muren en andere constructies vonden ze er ook knikkers en benen naalden. "Een van de mooie gegevens die we hebben kunnen vinden is een overkapping, een soort rioolstelsel uit de 18e eeuw. In het deel dat we nog moeten opleggen hopen we nog oudere vondsten uit de 13de, 14de en 15de eeuw te vinden in het meest diepe deel van de markt", duidt archeologe Emmy Nijssen van ABO nv. "De archeologische vondsten zijn van grote waarde voor onze stad. Laat ons wel hopen dat ze de werken niet vertragen, want we zitten goed op schema", zegt schepen van openbare werken Patrick Claerhout (N-VA). De werken kosten 300.000 euro.

(PVH)