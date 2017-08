Archeologisch onderzoek legt geschiedenis bloot

In april werd bij de nieuw te bouwen sporthal geofysisch onderzoek gedaan. Ook bij de werken aan de Grote Markt werden archeologische onderzoeken gedaan. De bedoeling is om via aanwezige archeologische resten meer te achterhalen over de geschiedenis van Diksmuide. In mei werden 27 proefsleuven gegraven bij het sportcomplex en daar werden resten gevonden van in de prehistorie tot de periode van de Eerste Wereldoorlog.