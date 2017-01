Archeologen verwachten nog heel wat skeletresten bij opgravingen in Aarsele

Naar aanleiding van de aanleg van een nieuw rioleringssysteem in de dorpskern van Aarsele, voerde BAAC Vlaanderen in augustus 2015 een archeologisch vooronderzoek uit ter hoogte van de Sint-Martinuskerk. De oudste delen van de kerk dateren vermoedelijk uit de dertiende eeuw. Zoals gebruikelijk was, werden de overleden parochianen rondom de kerk begraven. Doorheen de geschiedenis werden de kerk en het kerkhof meermaals herbouwd en aangepast. De huidige kerk werd rond 1909 opgetrokken. Bij deze werken werd ook het kerkhof opgeheven en verplaatst naar de huidige locatie aan de Schoolstraat.

Nog zo'n 200 skeletresten

Bij het archeologische vooronderzoek werd in twee proefputten een twintigtal begravingen aangetroffen. Die behoren tot de oude begraafplaats van Aarsele. Ze dateren vermoedelijk uit de periode tussen de 17de en de 19de eeuw. Ook werd in twee proefputten een gracht aangesneden die mogelijk de begrenzing van het kerkhofdomein vormde. Op basis van het vooronderzoek werd beslist om bij het graven van de rioleringssleuf op het parkeerterrein aan de kerk, de skeletresten op te graven. In deze zone van 45 bij 2 meter worden ongeveer 200 skeletresten verwacht.

Infomoment

Archeologen van BAAC Vlaanderen beginnen vanaf 23 januari met de opgravingen en zullen daar vermoedelijk zo'n vier weken mee bezig zijn. Op woensdag 1 februari organiseren ze alvast een infomoment. Wie wil, kan om 13.30, 14.30 of 15.30 uur aansluiten voor een infomoment van een half uurtje. Verenigingen of andere grotere groepen die dit infomoment willen meemaken, nemen best contact op met BAAC.

