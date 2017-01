26/01/1917 Duitsers maken zich klaar voor verjaardag Keizer

't Gazetje van Thielt, een frontblaadje dat in Engeland wordt gedrukt, is te weten gekomen dat Duitse soldaten tijdens het Lof bij de Paters op 26 januari ongevraagd laurieren in het koor plaatsen en een borstbeeld van keizer Wilhelm opstellen vlak voor het Heilig Sacrament.