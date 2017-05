'1917 Totale Oorlog in Vlaanderen' brengt zes tentoonstellingen in de Westhoek

"De herdenking van de Eerste Wereldoorlog blijft een belangrijk thema in de Westhoek. Met de nieuwe initiatieven kunnen bezoekers op een bijzondere manier kennis maken met getuigenissen uit de Eerste Wereldoorlog", aldus Franky De Block, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde van de provincie. De tentoonstellingen die nu op poten worden gezet openen 100 jaar na de Mijnenslag en de Derde Slag bij Ieper/Passendale.

Oorlogsfotografie

In het In Flanders Fields Museum in Ieper is er een overzichtexpo met oorlogsfotografie van Frank Hurley en Wilkens en hedendaagse bewerkte beelden van de Londense fotograaf Ian Alderman. Villa Zonnedaele in Zonnebeke vertelt over de wijze waarop het verwoeste landschap rond Passendale de strijd heeft beïnvloed. Verder zijn er ook tentoonstellingen in Kemmel, Mesen, Langemark-Poelkapelle, Houthulst en Poperinge. Op die laatste plaats wordt de opvang de gewonden getoond in een infomodule naast Lijssenthoek Military Cemetery. De expo's zijn te bezoeken vanaf zaterdag 3 juni tot en met december.

(CMW)