19/08/1917 Koning en regering vergaderen over de Vlaamse kwestie

Koning Albert vergadert met het Oorlogscomité of 'kernkabinet'. De vergadering die voorgezeten wordt door de koning heeft plaats in de Panne van 10 tot 12 uur en van 15.30 tot 18.15 uur . Niet alle leden van de regering zijn aanwezig. De bijeenkomst is voor de eerste keer volledig gewijd aan de Vlaamse kwestie.