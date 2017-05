16/05/1917 De winter slaat om in zomer

De winter 1916-1917 was een van de koudste winters sinds jaren. Streuvels stelt vast: 'Wie heeft er ooit van zijn leven zulk een mei gezien en zulk een lente, - zo in plotse overgang, een sprong van de winter in de zomer - ineens het weelderig groen over de landouwen en de bloemen op de bomen en dat in zulk een overvloed en zulke pracht!'