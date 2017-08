15/08/1917 De koning ontvangt "de moeder van de Vlaamse Beweging"

De koning ontvangt juffrouw Marie Belpaire, ook wel eens "de moeder van de Vlaamse Beweging" genoemd, om het met haar te hebben over de toestand in de schoot van het Belgisch leger en dit na het verschijnen van de eerste Open Brief van de Frontbeweging.