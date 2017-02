13/02/1917 Remi Henderyckx gaat bij het leger

Remi Henderyckx (1889 Bulskampveld) wordt ingelijfd in het Belgisch leger en vertrekt naar het opleidingskamp in Caen. Hij zal zijn opleiding niet voltooien, want hij wordt ziek. Remi verhuist van het ene militaire hospitaal naar het andere: Mortain, Auvours, le Mans...