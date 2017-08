11/08/1917 Luchtaas Francis Casey stort neer met zijn Sopwith Camel

Flight Lieutenant Francis D. Casey is een Britse luchtaas met 9 overwinningen op zijn actief. Hij is pas een dag terug uit verlof en verblijft in Koksijde. Vandaag wil hij een testvlucht uitvoeren met een Sopwith Camel.