11/01/1917 Er zijn te weinig aardappelen in Oekene

In Oekene laat burgemeester H. Verraes een bericht aanplakken waarbij hij meldt dat de bevolking maar 300 gram aardappelen per dag/per persoon mag bewaren om rond te komen tot 15 april 1917 (of omgerekend ongeveer 28 kg aardappelen per persoon).