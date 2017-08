05/08/1917 "Kerk van Rumbeke is in rouw"

Pastoor Leopold Slosse van Rumbeke noteert in zijn oorlogsdagboek: "...zondag, over 21 jaar was onze kerke in vreugde: het was mijne installatie; nu is zij in rouw : zij ligt vol soldaten, die er wasschen en plasschen, barbieren, en van alles doen ; ja, doen is het woord."