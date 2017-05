Zwevegemse handelaars kiezen voor Citie

Ondanks het feit dat de voorstelling van de nieuwe klantenkaart pas donderdagavond was, wachtte niet iedereen om al in het systeem te stappen. Zo'n 50 handelaars uit de gemeente werken al met de nieuwe klantenkaart. Ze worden daarbij gesteund door het Handelscomité, Unizo en Present@. Ook het gemeentebestuur ziet in het systeem een middel om de lokale handelaars een duwtje in de rug te geven en steunt het project financieel.

"De digitale wereld, Internet, webshopping, informatiedeling is vandaag de dag zeer 'hot'. We worden overdonderd door de commerciële kanonnen zoals Zalando, Bol.com, CoolBlue en andere, die stap voor stap stukken van onze markt veroveren. We willen nu met een waardig alternatief deze gang van zaken deels een halt toeroepen.", zegt Stefaan Lippens van Present@. "We kunnen immers als lokale handelaar op dit vlak niet meer stilzitten en we dienen de handen in elkaar te slaan om op dit terrein ook ons mannetje te staan."

Ook schepen van lokale economie, Eddy Defoor, is Citie wel genegen. "Het is op de eerste plaats fantastisch dat de drie verenigingen de handen in elkaar slaan om dit project te doen slagen. Wij, van de gemeente, willen ook ons steentje bijdragen en zorgen er mede voor dat handelaars die voor het einde van de maand beslissen mee te doen met Citie, gedurende een jaar genieten van het voordeeltarief."

