"Zelfs met acht winkels blijven we ambachtelijk"

Bakkerij Hoornaert groeide sinds de jaren negentig uit van één bakkerij in de Doorniksewijk naar een heuse onderneming met een acht vestigingen. "We moesten wel uitbreiden om voort te kunnen doen", zegt John Hoornaert. "Maar we zijn nog steeds een warme bakkerij."