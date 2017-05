Zeebrugge ontvangt weer grote containerdienst uit Verre Oosten

De jongste jaren viel de containerverhandeling fors terug, met in 2016 zelfs een daling van 7,6 procent ten opzichte van 2015, waarmee de dalende trend werd voortgezet. Dat had vooral te maken met de alliantievorming van de diepzee-containerdiensten die Zeebrugge links lieten liggen. Maar 2017 kan een kanteljaar vormen. In maart meerde het eerste schip van de containerdienst Seatrade Blue vanuit Nieuw-Zeeland en Portugal aan, en maandag arriveerde het eerste containerschip van de NEU4-dienst van de alliantie Ocean Alliance. Het gaat om de vroegere FAL1-dienst van CMA CGM. De nieuwe deepsea-containerdienst verbindt Zeebrugge opnieuw met de markten in het Verre Oosten. Ocean Alliance is een samensmelting van CMA CGM, COSCO Shipping, OOCL en Evergreen.

Het gaat om een wekelijkse containerdienst die per aanloop kan zorgen voor 3.000 bewegingen. De dienst loopt van Zeebrugge naar Le Havre om dan via Suez koers te zetten naar Maleisië en China. Daarna varen de schepen terug richting Europa om via Southampton, Duinkerke, Hamburg en Rotterdam terug in Zeebrugge aan te komen. Er worden voor de dienst twaalf schepen ingezet van 13.830 tot 17.859 containerunits. APM Terminals zal de schepen behandelen, waardoor de terminal nieuw leven wordt in geblazen.

(BELGA)